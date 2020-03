COVID-19, voci dall'Ospedale - Pastore: "Uniti ce la faremo!"

E' un momento di difficoltà ed emergenza per tutta Italia con tutti i cittadini che devono cambiare il proprio stile di vita per attenersi alle regole dettate dal Governo per combattere il contagio dal Coronavirus. In questo periodo vogliamo starvi vicino e farvi compagnia, diffondendo anche messaggi e linee guida da seguire per far sì che la situazione migliori il prima possibile.

Chi non si ferma e si trova in prima linea in questa battaglia è tutto il personale sanitario, dai medici agli infermieri e a tutte le categorie che operano all'interno degli Ospedali. IamCalcio ha deciso quindi di raccogliere interviste da chi lavora in Ospedale ed è legato al mondo del calcio locale, anche per mettere in risalto il loro prezioso lavoro svolto che assume ancora più importanza in questo delicato momento.

Dopo le dichiarazioni di Feletti (leggi qui), abbiamo raccolto le parole di Alberto Pastore. Centrocampista che milita nel campionato a 11 Amatori con la maglia degli Adelphi e nel campionato a 7 vestendo la casacca della Pizzeria da Carmelo - Su Nuraghe:

"Stiamo vivendo una situazione che ci sta mettendo a dura prova, sia come operatori sanitari, e intendo tutto il personale ospedaliero, sia come sistema sanitario e sia come popolazione. Io lavoro in Pronto Soccorso e faccio parte dell’equipe che per prima accoglie i pazienti, facendo parte della prima linea. Ogni giorno vediamo situazioni difficili, ma quello che ci tengo a sottolineare è che abbiamo un' eccellente azienda sanitaria locale e un ottimo sistema sanitario che quotidianamente lavora per eliminare questo grave problema. Quello che può fare la popolazione è avere un grande senso civico attenendosi alle direttive del ministero in modo da contenere il più possibile il virus limitando i contagi e agevolando il nostro lavoro. Stiamo lavorando per vincere questa battaglia è sicuramente con l’aiuto di tutti ce la faremo!!."