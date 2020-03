Champions: Liverpool eliminato dall'Atletico. La notte di Llorente

Dopo la vittoria all'andata ottenuta per 1 a 0, l'Atletico Madrid bissa il successo al ritorno degli ottavi di Finale di Champions League ed elimina il Liverpool, Campione d'Europa in carica, con il risultato di 3 a 2 (al termine dei tempi supplementari).

I Reds guidati da Klopp aveano pareggiato i conti sbloccando il match al minuto 43 con Wijnaldum. Dopo i 90 minuti le due squadre sono andate ai supplementari, dove ancora una volta il Liverpool ha trovato il gol con Firmino (minuto 94).

Al 97' ed al 106' minuto del primo tempo supplementare, però, si scatena Marcos Llorente, che con due tiri da fuori area, quasi identici, stende i Campioni d'Europa in carica. Il colpo di grazia, con il nemico già al tappeto, lo serve Morata al 121', siglando il definitivo 3 a 2 in favore dei Colchoneros.

Eroe della serata è dunque Marcos Llorente, centrocampista di nazionalità spagnola di 25 anni (classe '95), che in questa stagione, in 23 presenze totali, aveva realizzato un solo gol nella Liga. Una notte che non dimenticherà, nonostante tra le curve di Anfield risuoni incessante il celebre coro "You'll Never Walk Alone".