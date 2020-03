Coronavirus. Autocertificazioni. Mastella: "Uscite solo per 3 motivi"

Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, attraverso un post sulla propria pagina ufficiale Facebook, ha precisato quali siano i motivi per i quali si può uscire di casa dopo la stretta del Governo di ieri per far fronte all'emergenza per il coronavirus Covid-19. Queste le parole del primo cittadino sannita:

Un chiarimento sulle autocertificazioni.

Non è che se uno compila l’autocertificazione può andare dove vuole. Bisogna stare a casa!

Ci si può spostare solo per:

- lavoro

- necessità

- salute

Al momento del controllo vi fanno dichiarare e firmare perché vi state spostando. Fatto questo la pattuglia verifica (es. chiamando in azienda, chiamando il vostro medico, etc… in base a quello che dichiarate).

Se scoprono che quello che avete dichiarato non è vero, scattano due denunce:una per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica coronavirus (art. 650 C.P.), l’altra per dichiarazioni mendaci (art. 495 C.P.).

Ho fatto questa precisazione perché molti pensano che non ci sono i controlli o che basta l’autorizzazione, non è così.

Fare la spesa solo nel proprio comune e per articoli di prima necessità! Fare la spesa, non fare shopping! Una persona per famiglia.

Se siete in 3 in macchina e state andando a fare la spesa, denuncia.

Max numero di persone in macchina 2, il guidatore e 1 passeggero posteriore.

“Anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione”. Lo afferma il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa sull’emergenza coronavirus.

CONSEGUENZE:

art.650 codice penale (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00);

art.495 codice penale (reclusione da 1 a 6 anni).