Coronavirus. Serie B. Stirpe: "Sono con Vigorito, senza A vado via"

Il Presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica "Si gonfia la rete" ed ha parlato delle possibili ripercussioni dell'emergenza sul campionato. Queste le parole del patron ciociaro:

"Nel caso in cui i play-off non si potessero giocare e noi, che siamo terzi, non andassimo in serie A, allora ritirerei la squadra dal campionato. Io penso che si debba aspettare il corso degli eventi e le decisioni del Governo che arriveranno alla fine del mese. Analizzeremo se dovessero esserci le condizioni per concludere il campionato quantomeno a porte chiuse. Questo, però, a mio avviso, sarebbe sbagliato per tre tipi di motivi: anzitutto si mortificherebbero i tifosi; poi non è uno strumento valido per proteggere la salute dei tesserati ed inoltre si andrebbe a sottrarre personale sanitario e di sicurezza che servirebbe altrove. La finale play-off deve essere disputata entro il 30 giugno: fino a quel momento Lega e Federazione devono tentare qualsiasi strada per non limitare le possibilità. Se, però, tutto ciò non dovesse essere possibile, allora credo che la soluzione più giusta sia quella di far retrocedere le ultime tre della Serie A e promuovere le prime tre della B".