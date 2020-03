Coronavirus, Zaza ha già raccolto 24mila euro per gli ospedali lucani

All'annuncio dell'avvio della racconta fondi per gli ospedali lucani nella giornata di ieri dell'attaccante del Torino Simone Zaza, sono arrivati i primi segnali. Sono stati già raccolti 24mila euro per gli ospedali della Basilicata. L’obiettivo di fare fronte all’emergenza Coronavirus e la meta da raggiungere è quota 100mila euro. Il centravanti di Metaponto ha contribuito alla causa con una donazione di 10mila euro. "Ho deciso – scrive sulla piattaforma gofundme.com – di impegnarmi in prima persona per supportare la mia terra e aiutare gli ospedali affinché si dotino di tutte le attrezzature necessarie per combattere l’emergenza che ha colpito la nostra nazione. Ho avviato una raccolta fondi per la Regione Basilicata da destinare agli ospedali di Policoro, Potenza e Matera e incrementare le postazioni di terapia intensiva. Grazie di cuore – conclude – a chiunque mi darà un aiuto". Quella promossa dall’attaccante non e’ l’unica raccolta fondi per la sanità della Basilicata attivata su gofundme: al momento ve ne sono sei, promosse tutte da giovani lucani. Tra questi, c’è anche l’imprenditore materano Giuseppe Ferrara, titolare del lido Sabbia d’oro di Scanzano Jonico.