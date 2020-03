Coronavirus. L'invito dell'Arcivescovo Accrocca ai sacerdoti

Attraverso una lettera, l’Arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca, ha trasmesso un invito ai sacerdoti della propria diocesi. Visto il periodo di emergenza legata al coronavirus e le conseguenti limitazioni, la massima autorità ecclesiastica di Benevento ha invitato i sacerdoti "a suonare simultaneamente le campane, ogni domenica e nelle solennità di San Giuseppe (19 marzo) e dell’Annunciazione del Signore (25 marzo), alle ore 10, per un tempo di cinque minuti". Questo il testo della missiva:

"Carissimi, viviamo giorni difficili; voi sapete che, recependo norme emanate dall’autorità civile, la Chiesa che è in Italia ha sospeso temporaneamente le pubbliche celebrazioni. Per analogia, tale situazione richiama quella vissuta dagli ebrei nella deportazione in Babilonia: anch’essi si trovarono privi del tempio, non potendo offrire i loro sacrifici. “Ora non abbiamo più – questo il loro lamento – né principe né profeta né capo né olocausto né sacrificio né oblazione né incenso né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia” (Dn 3,38). Restava la Scrittura: si sviluppò allora l’istituzione della sinagoga, dove il popolo, nell’ascolto della Parola di Dio, traeva il nutrimento di vita. È quanto siamo chiamati a fare anche noi in questo tempo.

Non dobbiamo però dimenticare la festa, per non cedere allo scoraggiamento e perché non tutti i giorni sono uguali. Anche se non possiamo riunirci in celebrazione, possiamo però dare un segno pubblico per ricordare a tutti che il giorno del Signore è signore dei giorni. Invito perciò i sacerdoti a suonare simultaneamente le campane, ogni domenica e nelle solennità di San Giuseppe (19 marzo) e dell’Annunciazione del Signore (25 marzo), alle ore 10, per un tempo di cinque minuti: in quel momento, le famiglie potranno riunirsi in preghiera nelle proprie case, per caratterizzare la festa in modo cristiano. Questo tempo, inoltre, ci chiama a testimoniare in modo ancor più intenso la carità verso i fratelli.

Vi ringrazio di cuore e di cuore vi benedico!”