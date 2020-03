LND, Sibilia interviene a L’Aria che tira: “Era necessario fermarsi”

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia è intervenuto in diretta a L’Aria che tira, il programma di La 7 condotto da Mirta Merlino. “Abbiamo assunto delle decisioni chiare sin dall’inizio dell’emergenza - ha ricordato il numero uno della LND, parlando dello stop alle attività della LND in tutta Italia - solo il 23 febbraio scorso abbiamo rinviato oltre 2000 partite, per poi bloccare tutte le nostre attività fino al 3 aprile. Si tratta di decisioni prese dopo un serio confronto con le nostre strutture regionali. Abbiamo assunto una posizione drastica ma necessaria per evitare che tante risorse, ora importanti per la gestione dell’emergenza, come quelle sanitarie o delle Forze dell’Ordine, potessero essere sottrate al Paese, che in questo frangente ne ha tanto bisogno”.