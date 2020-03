Champions, Coronavirus: UEFA rinvia Juve-Lione e City-Real

L'UEFA ha reagito in risposta all'emergenza legata al Coronavirus ed ha deciso di rinviare a data da destinarsi le partite di Champions League Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid, inizialmente previste in data 17 marzo.

Nei match di andata degli ottavi di Finale la Juventus è uscita sconfitta in trasferta per 1 a 0 contro il Lione (gol decisivo di Tousart), mentre il Manchester City è riuscito nell'impresa di battere il Real Madrid al Bernabeu (2 a 1, reti di Gabriel Jesus e De Bruyne per il City, gol di Isco per i Blancos).

UEFA: convocato un vertice il prossimo 17 marzo

Questo il comunicato ufficiale della UEFA: "Alla luce dei continui sviluppi nella diffusione di Covid-19 in tutta Europa e della mutevole analisi dell’Organizzazione mondiale della sanità, la UEFA ha invitato oggi rappresentanti delle sue 55 federazioni associate, insieme ai consigli di amministrazione dell’European Club Association e delle European Leagues e un rappresentante della FIFPro, per partecipare alle riunioni in videoconferenza martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo".