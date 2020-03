Europa League, Coronavirus: ferme Inter e Roma, giocano tutte le altre

La UEFA ha comunicato che le partite in programma oggi, 12 marzo, valide per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League, si disputeranno regolarmente. A causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, però, sono state rinviate le due sfide che avrebbero visto scendere in campo le italiane. Inter-Getafe e Siviglia-Roma, dunque, sono rinviate a data da destinarsi.

Scenderanno regolarmente in campo, invece, tutte le altre:

Eintracht-BasileaIstanbul Basaksehir-CopenhagenLASK-Manchester UnitedWolfsburg-Shakhtar DonetskRangers-LeverkusenOlympiacos-WolverhamptonTutte le partite saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma streaming Sky Go, disponibile per tutti gli abbonati.