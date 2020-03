COVID-19, voci dall'Ospedale - Rocco: "La situazione è grave, ma..."

E' un momento di difficoltà ed emergenza per tutta Italia con tutti i cittadini che devono cambiare il proprio stile di vita per attenersi alle regole dettate dal Governo per combattere il contagio dal Coronavirus. In questo periodo vogliamo starvi vicino e farvi compagnia, diffondendo anche messaggi e linee guida da seguire per far sì che la situazione migliori il prima possibile.

Chi non si ferma e si trova in prima linea in questa battaglia è tutto il personale sanitario, dai medici agli infermieri e a tutte le categorie che operano all'interno degli Ospedali. IamCalcio ha deciso quindi di raccogliere interviste da chi lavora in Ospedale ed è legato al mondo del calcio locale, anche per mettere in risalto il loro prezioso lavoro svolto che assume ancora più importanza in questo delicato momento.

Dopo le dichiarazioni di Feletti (leggi qui) e Pastore (leggi qui), abbiamo raccolto le parole di Andrea Rocco. Centrocampista e capitano del Città di Cossato:

"A Biella la situazione è grave, certo non quanto in Lombardia, ma comunque è tutto proporzionato. Però bisogna essere positivi verso la situazione attuale perchè se tutti rispettiamo le norme di sicurezza, una volta che si sarà raggiunto il picco di contagi, il miglioramento sarà inevitabile. Io lavoro nel reparto di Pneumologia e Malattie Infettive dell'Ospedale di Ponderano. Lo slogan “io sto a casa” non è solo uno slogan per fare like su Instagram, come purtroppo qualcuno crede, ma è davvero l’unica soluzione ad abbattere i contagi e a velocizzare la ripresa della situazione. Non bisogna fare vittimismo tra di noi, noi personale sanitario abbiamo studiato per questo ed ora che c’è da rimboccarci le maniche lo dobbiamo fare. Nessun atto eroico è solo dovere da parte nostra. Faccio un appello a tutti, la cosa davvero più importante è seguire le indicazioni!"

Ringraziamo tutto il personale sanitario che ha deciso di collaborare con noi con un contributo prezioso per trasmettere e far percepire ancor di più l'attuale stato di emergenza e i comportamenti da seguire.