Coronavirus. Il Benevento partecipa alla raccolta fondi per il S. Pio

L'epidema di Covid-19, giorno dopo giorno, rischia di mettere sempre più in difficoltà il nostro Paese. I calciatori e lo staff tecnico giallorossi, consapevoli della gravità della situazione, scendono in campo a fianco dell'Ospedale Civile "G. Rummo" con una raccolta fondi alla quale partecipa anche la dirigenza del Benevento Calcio.

Una partita importante che, se giocata tutti insieme, si può vincere, #DONAANCHETU. Per sostenere la struttura ospedaliera sannita e offrire un contributo si può inviare una email a segreteria-dg@ao-rummo.it in cui indicare: 1 - Chi dona, 2 - la somma da donare, 3 - un referente con relativi contatti (mail-telefono ecc.), 4 - motivazione (emergenza Covid). L’ufficio preposto poi contatterà per l’Iban.