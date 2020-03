Europa League: United a valanga, Wolfsburg KO. I risultati

Il programma delle partite valevoli per il turno di andata degli ottavi di Finale della UEFA Europa League ha visto oggi disputarsi 6 incontri. I match Siviglia-Roma e Inter-Getafe sono stati rinviati.

Il Manchester United ha schiantato con un sonoro 5 a 0 il Lask (Linzer-Athletik-Sport-Klub, formazione austriaca). Il Basilea ha ottenuto un importante vittoria per 3 a 0 in casa dell'Eintracht. In Turchia, l'Istanbul Basaksehir si è aggiudicato il match di andata degli ottavi con il gol vittoria di Edin Visca al minuto 88, su calcio di rigore.

Il Wolfsburg è stato sconfitto in casa per 2 a 1 dallo Shakhtar Donetsk. Cadono in casa anche i Rangers, sconfitti per 3 a 1 dal Bayer Leverkusen. Infine, il Welverhampton è riuscito a strappare un pareggio in trasferta, in casa dell'Olympiacos, per 1 a 1.