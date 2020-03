Catania-Inter 3-1 10 anni dopo, Maxi Lopez: "Formidabili"

Sono passati dieci anni da quella notte memorabile. Il Catania, allora allenato da Mihajlovic, sconfigge per 3-1 l'Inter di Mourinho che da lì a poco si sarebbe apprestata a conquistare uno storico triplete. A La Sicilia parla l'attaccante rossazzurro, Maxi Lopez: "La nostra forza era illimitata ed è stata una grande gioia vincere quel match. Catania per me è stata speciale, ho ancora degli amici lì, mio figlio Costantino è catanese e c'è un legame particolare". E poi: "Sento ancora molti di loro, da Biagianti fino a Ricchiuti passando per Papu Gomez e Andujar".