Davvero uno scherzo di cattivo gusto quello dell'attaccante dell'Atletico Madrid, Diego Costa. Mercoledì notte, al termine del match contro il Liverpool, ha dato il peggio di sé. Al tempo del coronavirus, è passato in zona mista davanti ai giornalisti e ai cameraman delle televisioni tossendo volontariamente in direzione dei cronisti. Lo scherzo non è passato inosservato e ha raccolto, sui social, condanna unanime.