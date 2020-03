Coronavirus. Mastella: "Sospendiamo pagamenti dei ticket per la sosta"

Il Sindaco Clemente Mastella, dalla sua pagina Facebook, ha annunciato che richiederà la sospensione dei pagamenti dei ticket per la sosta, le cosiddette "strisce blu". Spetterà alla TrottaBus, l'azienda che a Benevento gestisce il trasporto pubblico e gli stalli di sosta a pagamento, mettere in pratica l'invito del primo cittadino sospendendo i controlli dei tagliandi sulle automobili in sosta.

Lo stesso primo cittadino ha elogiato l'iniziativa di alcuni giovani abitanti del quartiere Mellusi che hanno organizzato una "tammurriata" dai balconi delle loro case.