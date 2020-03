Coronavirus. La UEFA sospende Champions ed Europa League

Una decisione che appare tardiva ma che, finalmente è arrivata: la UEFA ha sospeso Champions League e Europa League per limitare i casi di coronavirus tra i calciatori dopo i casi riscontrati in Italia ed in Inghilterra. Il fatto che ci siano squadre in quarantena, come Juventus, Manchester City, Real Madrid, Inter, etc., hanno reso quasi obbligatoria la sospensione delle competizioni.

La prima conseguenza di tutto ciò sarà anche lo slittamento di Euro 2020. Due le possibili soluzioni: o lo slittamento in autunno oppure, quella più attendibile, rimandare al 2021.