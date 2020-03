Coronavirus. Mastella: "Ingiusto negare promozione al Benevento"

Abbiamo contattato il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per porgli un paio di domande circa l'emergenza riguardante il coronavirus.

Signor Sindaco, come reputa sia la risposta della cittadinanza di Benevento alle restrizioni poste dal Governo per combattere la diffusione del virus?

Direi che la risposta è, tutto sommato, buona anche se ci sono ancora alcuni casi di irregolarità: distanze non rispettate nelle file e assembramenti davanti a supermercati o bar. Sono cose da evitare per il momento: pensiamo prima alla salute, nostra e dei nostri cari.

Il calcio, come tutti gli altri sport è attualmente fermo. Il Presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha dichiarato che se venisse negata la serie A ai giallorossi potrebbe anche decidere di lasciare il calcio. Quale è la sua opinione in merito?

Capisco perfettamente il punto di vista di Vigorito perché sarebbe ingiusto negare la promozione al Benevento dopo il cammino fatto. Tuttavia, al momento, è fondamentale tutelare la salute dei cittadini e, quindi, anche dei calciatori e degli staff delle squadre di calcio. Bisognerebbe fare come in Formula 1 quando entra in pista la safety car: le posizioni vengono congelate al suo ingresso e la corsa termina con quella situazione di classifica. Visto il caso assolutamente eccezionale, sarebbe un'idea praticabile.