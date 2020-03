Cavese, rinnova il ds Aiello: "L’ambizione non ci manca“

La Cavese 1919 srl rende noto di aver rinnovato il contratto per la prossima stagione al direttore sportivo Mario Aiello.

“Orgoglioso della riconferma e la fiducia rinnovata e per questo ringrazio il Presidente Santoriello e tutta la Cavese 1919 per la grande opportunità concessami per il futuro. Sono entrato nel ruolo di Club Manager con facoltà di individuare giovani calciatori nel breve e medio termine potessero essere impiegati in prima squadra come De Luca e D’Andrea, per poi ricoprire quello di DS e lavorare insieme a Pavone ed a mister Campilongo, con l’obiettivo societario di lanciare tanti giovani calciatori in Lega Pro e mantenere la categoria. Per il futuro rispetteremo la linea societaria per la valorizzazione dei giovani, cercando di fare sempre di più in una piazza che reputo importantissima: l’ambizione non ci manca“

Ufficio Stampa Cavese 1919