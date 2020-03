Coronavirus: un caso in un caseificio di Cavallino

Arriva la notizia di un caso di Coronavirus per un dipendente del caseificio di Cavallino "L'Amordi Latte". Lo stesso, come comunicato dalla stessa azienda, è un addetto alla produzione e quindi non ha avuto contatti con la clientela del punto vendita. Lo stesso resterà chiuso per interventi di sanificazione di tutto il punto vendita. Questa la comunicazione pubblicata sulla pagina ufficiale:

"La trasparenza e il rispetto del cliente sono al centro del nostro quotidiano lavoro: per questo vi annunciamo che il punto vendita di Cavallino resterà chiuso sino a giovedì per sanificare gli ambienti dopo che un nostro collaboratore è risultato positivo al Covid-19.

Desideriamo evidenziare che il nostro collaboratore non ha avuto alcun tipo di contatto con la clientela in quanto addetto alla produzione".

Tutte le persone venute a contatto con il collaboratore sono già in isolamento come prevedono i protocolli.