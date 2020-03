Coronavirus. Mastella: "Città risponde bene ma ho redarguito qualcuno"

Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha fatto questa mattina un giro di ricognizione per la città in modo da valutare la risposta dei cittadini alla recente stretta del Governo per contrastare il coronavirus. Questo il resoconto del primo cittadino sannita dalla propria pagina Facebook:

"Eccomi qua, ho fatto un giro di ricognizione per la città. Siete curiosi di sapere come si è predisposta l’artiglieria pesante contro il coronavirus? E quella più leggera? E cosa fanno nelle retrovie? Allora: tutto sommato abbastanza bene. La percezione del problema è salita. Però ho redarguito proprietari di cani che andavano a passeggio e questo è vietato farlo se non vicino casa. Ho fatto smettere di giocare dei bambini al Rione Libertà che facevano calcetto. E questo non va bene. Però compimenti ai residenti del Rione".