VIDEO. Coronavirus - L'Italia resta a casa e canta e balla dai balconi

L'Italia deve restare a casa, lo prevedono i decreti e gli italiani hanno risposto presente per cercare di contrastare la diffusione del Coronavirus. E allora in questi giorni di città deserte, per tenersi compagnia ecco che da nord a sud ci si affaccia dai balconi per cantare e ballare, per tenersi compagnia e farsi forza.

Il video che potete vedere in apertura è emozionante e ne siamo certi, con un po' di sforzo da parte di tutti, andrà tutto bene.