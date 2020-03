VIDEO - Coronavirus. De Luca aggiorna i dati della Campania

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha aggiornato via streaming sui dati relativi all'emergenza del coronavirus nella nostra regione. Questi i numeri principali:

- 222 casi di positività dei quali 14 in terapia intensiva;

- effettuati ieri 201 tamponi dei quali 42 sono risultati positivi;

- il conteggio totale, dunque, passa da 180 a 222.

Da ieri sono attivi altri due laboratori, oltre al "Cotugno" di Napoli, che analizzeranno i tamponi: sono il "Moscati" di Avellino ed il "Ruggi d'Aragona" di Salerno.

In isolamento fiduciario, in Campania, ci sono 1709 persone mentre sono 1850 le autosegnalazioni in seguito allo spostamento di massa avvenuto lo scorso fine settimana da nord a sud: in totale sono 3559 persone in isolamento domiciliare controllate dalle ASL.

E' stato previsto, entro l'inizio della prossima settimana, l'incremento di 490 posti letto: 102 saranno di terapia intensiva; 85 di terapia sub-intensiva; sono 403, infine, quelli che saranno destinati ai reparti di malattie infettive e pneumologia.

Nel video, il Presidente De Luca invita anche i cittadini a restare in casa il più possibile.