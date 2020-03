Bundesliga, ufficiale: campionato sospeso fino al 2 aprile

Adesso è ufficiale: la Bundesliga, il maggior campionato di calcio in Germania, è stata sospesa fino al 2 aprile per l'emergenza legata al contagio da Coronavirus (Covid-19).

Fino a poche ore fa si era deciso di far disputare i match del prossimo turno di campionato a porte chiuse. Poi, finalmente, è prevalso il buon senso.

Questo il comunicato ufficiale della Deutsche Fußball Liga:

"Alla luce della situazione della giornata odierna con le nuove infezioni da Coronavirus e i corrispondenti casi sospetti in connessione diretta con la Bundesliga e la Bundesliga 2, la DFL ha deciso in breve tempo di rinviare la 26° giornata, che doveva prendere il via oggi in entrambi i campionati. Inoltre, il comitato annuncia che l’assemblea generale dei club professionisti si riunirà il prossimo lunedì e che i match sono sospesi fino al 2 aprile, compresa la pausa per le partite tra le nazionali. Tra i motivi alla base della decisione ci sono i sospetti contagi di Coronavirus tra persone che fanno parte di alcune squadre. Dopo l’Hannover in 2.Bundesliga, l’autorità sanitaria ha prescritto la quarantena per l’intera squadra del Norimberga. L’obiettivo è terminare la stagione entro l’estate, per salvaguardare il valore sportivo e perché la fine anticipata potrebbe avere conseguenze molto gravi per alcuni club"