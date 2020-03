Coronavirus, il messaggio di Cristiano Ronaldo su Twitter

Cristiano Ronaldo ha postato sul proprio profilo ufficiale Twitter, pochi minuti fa, un messaggio di incoraggiamento in merito all'emergenza legata al contagio da Coronavirus (Covid-19) che sta tenendo in scacco non solo l'Italia, ma gran parte del mondo.

Il fuoriclasse portoghese ha condiviso il link della pagina ufficiale della World Health Organization, esprimendo tutta la sua solidarietà per le persone che stanno lottando in prima linea (medici ed infermieri) per contrastare il virus.

"Il mondo sta vivendo un momento davvero difficile, che richiede massima attenzione da parte di tutti noi. Oggi vi parlo non come un giocatore di calcio professionista, ma come un figlio, come un padre. E' importante seguire le istruzioni della World Health Organization per capire come affrontare al meglio l'emergenza", scrive Ronaldo.

"La difesa della vita va' oltre ogni diverso tipo di interesse. Vorrei offrire tutta la mia solidarietà a coloro che stanno lottando contro il virus, come il mio compagno di squadra Daniele Rugani. Il mio continuo supporto va agli splendidi professionisti che stanno mettendo in gioco le loro vite per salvare tutti noi".