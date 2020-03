Catania, Lucarelli: "E' dura senza lavoro di squadra"

Lo sport si è fermato a causa dell'emergenza Coronavirus. Anche il Catania ha interrotto gli allenamenti che dovrebbero riprendere dopo giorno 17. I rossazzurri, però, hanno ricevuto dallo staff tecnico di Cristiano Lucarelli un programma di lavoro basato su corsa e forza funzionale: velocità, ripetute, balzi, andature. Allenamenti che serviranno a non perdere la buona condizioni acquisita anche se per il tecnico livornese non è massimo. Queste le parole dell'ex centravanti del Napoli riportate da La Gazzetta dello Sport: "Ci mancano le partitelle, il lavoro di gruppo che è essenziale per gli sport di squadra. Ma bisogna adeguarsi alle direttive. Restiamo a casa".