Serie B. L'Assemblea dona 20 dispositivi per la ventilazione polmonare

La Lega B si è riunita stamattina, in conference call, per l'Assemblea. All'unanimità è stato deciso l'acquisto di 20 dispositivi per la ventilazione polmonare da donare ad altrettanti nosocomi dell'intero paese. Ogni struttura sarà indicata dalle 20 società che partecipano al campionato di Serie BKT.

"Stiamo vivendo un’emergenza – ha detto il presidente Balata – e questo tipo di strumentazione è quello che serve maggiormente nelle strutture ospedaliere per affrontarla. Siamo il campionato degli italiani, presente in tutte le parti del nostro meraviglioso Paese e per questo le nostre società indicheranno una struttura che ha necessità di questa apparecchiatura". Lo stesso presidente Balata è in contatto e ha informato le istituzioni governative attraverso il ministero dello sport per condividere al meglio il percorso di donazione.

Sempre per quanto riguarda l'emergenza legata al coronavirus, l'Assemblea, pur nella speranza che si possa riprendere al più presto la normale attività con la massima garanzia per la salute di tutti, attuerà ogni azione necessaria per terminare il campionato in base a quanto previsto dal regolamento. Ad ogni modo, la Lega B concorderà una linea comune con l'AIC per stabilire quali saranno le modalità con le quali proseguire gli allenamenti dopo lo stop previsto dal decreto del Governo.