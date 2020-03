Coronavirus, Arteta (all. Arsenal): "Grazie per il vostro sostegno"

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, risultato positivo al Coronavirus nelle scorse ore, ha voluto ringraziare sui propri canali social tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto.

Queste le parole postate da Arteta sul proprio profilo ufficiale Twitter: "Grazie a tutti per le vostre parole ed il vostro supporto. Mi sento già meglio. Ci troviamo ad affrontare una sfida grande ed inaspettata. La salute è la cosa più importante e tutti, in questo momento, dobbiamo seguire le linee guida per uscire da questo momento. Insieme ce la faremo".