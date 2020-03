Coronavirus, European League:"Fondamentale completare le competizioni"

Con un comunicato pubblicato attraverso i propri canali Social, le Leghe Europee ("European Leagues") sono intervenute sul delicato tema legato al Coronavirus (Covid-19).

"Affermiamo all'unanimità che la salute è la priorità, che viene sempre prima di tutto", si legge nel comunicato. "Tutti i campionati nazionali stanno adottando varie misure, tra rinvii e partite da disputare a porte chiuse. Le Leghe sono d'accordo nel contribuire a ridurre la diffusione del virus Covid-19, per proteggere tutti coloro che sono coinvolti nel gioco, dai calciatori agli allenatori, dai dirigenti ai tifosi ed ai giornalisti".

"Le Leghe Europee accolgono con favore l'incontro del 17 marzo 2020 fissato dalla UEFA, ma per i campionati europei è fondamentale che le competizioni nazionali possano essere completate nell'arco di questa stagione, per limitare l'impatto negativo sull'intero ecosistema calcistico".

Nel comunicato si sottolinea, inoltre, che "Questa emergenza sta causando gravi conseguenze sportive e finanziare a tutte le parti coinvolte nel gioco. Siamo pronti a collaborare con la UEFA e le altri parti interessate al fine di trovare soluzioni comuni, in modo costruttivo, comprese le competizioni internazionali per Club e per Euro 2020".