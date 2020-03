Coronavirus, la situazione in tutti i Campionati Europei

Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, le Leghe Europee (European Leagues) hanno rilasciato un documento aggiornato relativo a tutti i campionati nazionali europei di calcio.

Campionati sospesi a tempo indeterminato:

GRECIA

SVIZZERA

FRANCIA

ISRAELE

PORTOGALLO

Campionati sospesi:

GERMANIA (FINO AL 2 APRILE)

POLONIA (ALMENO FINO AL 30 MARZO)

INGHILTERRA (FINO AL 3 APRILE)

SCOZIA (SALTANO LE PROSSIME 2 GIORNATE)

ITALIA (FINO AL 3 APRILE)

REPUBBLICA CECA (SOSPENSIONE DI 30 GIORNI)

SPAGNA (SOSPENSIONE DI 2 SETTIMANE)

AUSTRIA (SOSPENSIONE FINO AD APRILE)

SLOVACCHIA (SOSPENSIONE FINO AL 4 APRILE)

ROMANIA (FINO AL 31 MARZO)

LITUANIA (FINO AL 17 MARZO)

Campionati dove è possibile giocare a porte chiuse:

UCRAINA

TURCHIA

SVEZIA

DANIMARCA

FINLANDIA

KAZAKISTAN

SERBIA

In RUSSIA sarà permesso giocare con un numero massimo di tifosi pari a 5.000 (limite portato a 10.000 tifosi in alcune aree del paese). L'inizio dei campionati in NORVEGIA e LETTONIA è stato posticipato a data da destinarsi.