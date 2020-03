Grumentum, Petraglia: "Spero che tutto si risolva per il meglio"

Lo sport si compatta: da tutte le società di calcio dalla serie A alla Terza Categoria, si moltiplicano gli appelli per sostenere il rispetto delle disposizioni governative per contrastare la diffusione del Coronavirus. A questi si unisce il Grumentum Val d'Agri che sceglie il presidente Petraglia come testimonial della campagna "Io resto a casa". "In questo momento mi trovo a Roma dove cerco di rispettare queste stringenti disposizioni impartite dal Governo, è un momento di grande difficoltà che vivo con molta disciplina e molta positività nel senso che dobbiamo darci tutti da fare e collaborare per uscire fuori da questa situazione". Roma da città eterna è diventata città semideserta, il patron dei cavalieri biancazzurri osserva come non tutti purtroppo stiano rispettando i divieti: "Vedo dal mio balcone diversa gente per strada e mi dicono che anche nei nostri borghi della Val d'Agri c'è un via vai inusitato di persone, non si è capita la ratio del provvedimento e pertanto invito tutti a essere disciplinati anche perché noi alla fine siamo fortunati perché con la tecnologia di oggi non dovrebbe essere molto disagevole per noi rimanere in casa". Anche il Grumentum ha adottato tutte le misure necessarie per la tutela della salute dei suoi tesserati. "Abbiamo invitato tutti a starsene nel proprio domicilio, lo staff tecnico ha dato ai ragazzi una scheda per seguire il programma degli allenamenti nel rispetto delle norme cogenti governative, sperando di farci trovare alla ripresa semmai ci sarà". Petraglia si mostra pessimista circa la possibilità che la stagione 2019/20 possa giungere al termine: "Per come le cose si stanno mettendo io non credo che questo campionato possa avere una prospettiva ma comunque si riprenda a mio avviso non sarà caratterizzato dallo spirito che c'era prima e sarà condizionato dallo stop, da aspetti psicologici e altre cose". Spazio all'ultima riflessione: "Speriamo che la situazione si evolva per il meglio ma dipende da noi: in Liverpool-Atletico Madrid ho visto spettatori che si abbracciavano gli uni agli altri, fa parte della fisiologia degli eventi ma era stata appena dichiarata una pandemia." "Lo sport non deve essere impermeabile a quello che sta succedendo", chiosa Petraglia.

Nicola Signoretti