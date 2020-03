Coronavirus, il presidente Rinaldi lancia un appello alla solidarietà

Nel mondo calcistico regionale a prendere parola è il presidente del Comitato Regionale Piero Rinaldi attraverso la pagina Facebook della Federazione. L'invito nel numero uno del calcio lucano è alla responsabilità e alla solidarietà. Vi trasmettiamo il suo messaggio:

"Carissimi amici e sostenitori, in questo drammatico momento il nostro Paese sta affrontando una situazione difficile da gestire. Non possiamo perderci d’animo. Insieme, se rispetteremo le indicazioni che ci sono state date, arriveremo vittoriosi all’alba di un nuovo giorno poiché la notte non è infinita. Confido molto nel vostro senso di responsabilità. Ma questa è anche l’ora della solidarietà. L’associazione “Gian Franco Lupo” ha già dato un suo primo contributo alle Aziende Sanitarie di Matera e Potenza e alla ricerca nazionale che sta conducendo l’università di Padova, ma vuole aiutare ulteriormente e ancora di più, se possibile, gli ospedali lucani per affrontare questo brutto periodo. Per questo chiediamo a tutti voi di aiutarci ad aiutare gli ospedali. Se facciamo questo aiutiamo noi stessi. Una goccia da sola non fa niente, tante gocce unite insieme formano l’oceano. Grazie".