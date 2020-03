Coronavirus. Mastella: "Denunciate chi non si autodenuncia"

Accorato appello del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dopo la nuova ondata di rientri dal nord al sud. Queste le parole del primo cittadino sannita dalla sua pagina ufficiale Facebook:

"E' partito un nuovo esodo dal nord verso il sud, saranno nostri parenti, nostri amici. A tutti diciamo di autodenunciarsi. Chi non lo fa, è passibile di reato anche penale. Chiunque viene a conoscenza di persone che non si autodenunciano, con discrezione e nel rispetto della privacy, facciano loro denunce alle autorità sanitarie e di polizia e per conoscenza anche a me.

È importante, perché debbono andare in quarantena, tutti i vostri ed i nostri sacrifici, per tenere lontano il virus, potrebbero essere vani, se arriva una persona dai luoghi del focolaio del Nord e non prende le dovute precauzioni.

RIPETO: RESTATE A CASA E rispettate tutte le norme igieniche".