Capuano: "Pulvirenti e Lo Monaco? Fatto la storia nel bene e nel male"

Ciro Capuano, ex terzino sinistro del Catania, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei colleghi di Antenna Uno Notizie; ecco quanto dichiarato: "Sono responsabile di una scuola calcio qui in Versilia. Stiamo facendo un ottimo lavoro. Vorrei rimanere nel mondo del calcio, non come allenatore. Sto studiando da direttore sportivo, mi piacerebbe lavorare nel settore giovanile di un club professionistico. Il primo ricordo di Catania? I tifosi, la gente, la passione che hanno per il calcio e per il Catania che ho vissuto negli anni della serie A, ma anche della serie B. Diciamo che Lo Monaco e Pulvirenti hanno fatto la storia sia nel bene che nel male. Siamo esseri umani. Lo sanno loro che sono in prima linea che hanno sbagliato a gestire delle cose".

SERIE B E TRENI DEL GOL - "Siamo partiti carichi perché la squadra che avevamo costruito era il top, poteva vincere il campionato. Però la storia ci ha insegnato che non basta avere una buona squadra per andare in A, ci vuole tutto il resto dell’organizzazione dietro per centrare il risultato. I mesi passavano e la preoccupazione era tanta. Non siamo arrivati nemmeno ai play off quindi l’abbiamo vissuta veramente male. Poi i problemi sono arrivati uno dopo l’altro e anche i media ci sono andati giù pesante. Fu una stagione davvero particolare e poi per completare a fine campionato successe quel che tutti sappiamo. Il presidente, pur avendo sbagliato, ha ammesso le sue colpe. Alla fine come sappiamo nessuno è stato beccato e i giocatori di cui si è parlato non sono mai stati sentiti. Il presidente non ha mai abbandonato la squadra, ha pagato l’errore che ha fatto di tasca sua; ha sempre cercato di costruire squadre competitive insieme a Lo Monaco e alla fine, a livello tecnico, quello che posso dire è che in qualche occasione Il Catania è stato un po’ sfortunato. Certi errori alla lunga si pagano ed alcuni ancora li stanno pagando. Vedremo cosa succederà in questa stagione, parlo del calcio in generale alla luce dell’emergenza che stiamo vivendo. Siamo tutti sospesi e attendiamo, lavorando attualmente anche da casa con l’aiuto del Pc. Però so che il Catania ad oggi è vivo, ha anche una buona posizione in classifica, Lucarelli sta facendo un buon lavoro con la formazione e le partite che mancano sono ancora tante e chissà, i play off ci hanno raccontato la storia e ci hanno detto che tutto può succedere. Staremo a vedere”.

ALLENATORI - "Quelli con cui ho reso maggiormente sono stati Giampaolo e Mihajlovic, anche con Maran mi sono trovato bene pur avendo giocato meno per un momento mio particolare e per l’esplosione di Marchese”.