Coronavirus: a Lecce chiusi Villa Comunale e il Parco Montefusco

Stretta sulle aree verdi anche a Lecce città. Come sta accadendo un po' in tutta Italia, dove i sindaci stanno provvedendo alla chiusura dei parchi pubblici per cercare di limitare ancora di più le occasioni di assembramento delle persone.

A Lecce questo provvedimento è arrivato questa mattina: saranno chiusi sia la Villa Comunale che il Parco Montefusco(Coni), mentre il Parco Belloluogo lo era già dopo la revoca della concessione. A spiegare la scelta di questo provvedimento è stato il sindaco Carlo Salvemini nella diretta Facebook sulla sua pagina:

"Ho personalmente fatto delle verifiche ieri nelle nostre aree verdi, ero ancora incerto se chiuderle o meno, ma ho dovuto constatare che non ci si può richiamare al comportamento responsabile di tutti e qualcuno non ha ancora adeguatamente percepito quali sono le disposizioni alle quali bisogna attenersi. Quindi per questioni di buon senso e di tutela della salute pubblica dalle 14.00 saranno chiuse fino a nuove disposizioni. L'ho dovuto fare a malincuore perché mi è costato disporre un provvedimento che impone una limitazione all'uso degli spazi pubblici, ma ho dovuto farlo".