Coronavirus-Italia 21.157 casi e 1.441 morti. Bollettino del 14 marzo

Il consueto aggiornamento quotidiano per quanto riguarda l'epidemia di Coronavirus in Italia. I dati sono aggiornati alle ore 18.00 del 14 marzo 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Al momento la tendenza dei numeri sembra essere la stessa, almeno per quanto riguarda il numero di nuovi contagiati.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 21.157 le persone che hanno contratto il Virus, 2.795 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 1.441 sono decedute con un incremento di 175 rispetto a 24 ore fa e 1.966 sono guarite(+527 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 17.750.

I DATI NEL MONDO - Sempre più in calo in Cina il numero di nuovi casi, in diminuzione giorno dopo giorno, nelle ultime 24 ore se ne contano 11. Anche in Corea Del Sud i contagi continuano a diminuire, nelle ultime 24 ore si è toccato il minimo delle ultime settimane con 107 nuovi infetti(totale a 8.086). La Spagna, intanto, continua a crescere nei numeri a ritmi molto elevati: questo ha spinto il Governo a prendere le stesse misure già adottate nella nostra nazione con possibilità di uscire di casa solo per fare la spesa o per lavoro, intanto il totale ha superato i 5.000 casi. A New York si registra la prima vittima per Covid-19, si tratta di una donna di 82 anni come dichiarato dal governatore dello stato, Andrew Cuomo. Il primo ministro del Giappone ha da ieri la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza, al momento però non lo farà in quanto significherebbe annullare anche le Olimpiadi previste in estate.