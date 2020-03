Catania, la squadra è ferma, ma la società è in fermento

L'emergenza coronavirus continua e il calcio si ferma. Anche il Catania, così come le altre squadre di Serie C, è rimasto ai box anche senza la possibilità di potersi allenare. Ad aprile, probabilmente, si tornerà in campo (non si sa bene se ai primi di aprile o addirittura poco prima del 1° maggio).

La situazione, però, all'interno della società rossazzurra è abbastanza nebulosa.

Diversi rumors giornalistici riportati nei giorni scorsi da Unica Sport e Catanista segnalano movimenti nel Consiglio d'Amministrazione etneo: pare, infatti, che Davide Franco, Giuseppe Gitto e soprattutto il nuovo amministratore delegato, Giuseppe Di Natale, siano in predicato di lasciare il proprio incarico all'interno della società.

Una notizia per certi versi clamorosa e che potrebbe portare ulteriori nubi sul futuro del club di Via Magenta. Novità previste nei prossimi giorni.