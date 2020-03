Catania, Di Natale: "Non mi sono dimesso, ma presto un nuovo cda"

Giuseppe Di Natale resta al suo posto. A confermarlo è lo stesso amministratore delegato del Catania intervenuto ai microfoni di Sicra Press: "L’unico ad aver rassegnato le dimissioni è il presidente Davide Franco, per motivi che sconosco. Di conseguenza l’intero Cda è decaduto dai poteri di straordinaria amministrazione, che pertanto né io né tutti gli altri membri del Consiglio potremo esercitare. I poteri ordinari? Attualmente non sarebbero sufficienti ad amministrare la società. E’ una situazione di stallo, ma presto sarà nominato un nuovo Cda. Lucarelli? Nessuna dimissione neanche da parte sua. La situazione è delicata, viviamo un momento di difficoltà ma siamo in regola con gli stipendi dei tesserati. L’ultimo controllo della Covisoc risale al 18 febbraio ed è andato a buon fine, altrimenti saremmo stati sanzionati con dei punti di penalizzazione".