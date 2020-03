Coronavirus. Dall'Olanda arriva il primo farmaco che può curarlo

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Utrecht, in Olanda, guidata da Chunyan Wang, ha messo a punto il primo farmaco specializzato per aggredire il coronavirus Sars-CoV2. E' un anticorpo monoclonale che riconosce la proteina della quale il virus si serve per aggredire le cellule umane.

In pratica, l'anticorpo, andandosi a legare con la proteina Spike che si trova sulla superficie del virus, le nega l'aggancio alle cellule impedendo, quindi, allo stesso virus di penetrare al loro interno per moltiplicarsi.

Gli studiosi hanno comunque precisato che saranno necessari mesi prima della disponibilità del medicinale sul mercato perché dovrà essere prima sottoposto a sperimentazione che ne garantiscano la sicurezza e l'efficacia.

Per gli scienziati olandesi, il loro progetto per una cura richiederebbe meno tempo rispetto allo sviluppo di un vaccino.