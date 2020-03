Coronavirus: il Lecce rinvia di 7 giorni la ripresa degli allenamenti

Dopo il comunicato dei medici della Serie A che chiedevano di non riprendere gli allenamenti vista la situazione Coronavirus in Italia, il Lecce si è mosso di conseguenza e ha rinviato di 7 giorni la ripresa della preparazione. Si verificherà poi se sarà effettivamente possibile riprendere in sicurezza la preparazione. Il comunicato:

"L'U.S. Lecce spa comunica che, d'intesa con lo staff sanitario e con lo staff tecnico, ha deciso di fissare la data di ripresa degli allenamenti per lunedì 23 marzo p.v a condizione che la situazione sanitaria, a quella data, sia tale da garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della salute dei tesserati e dei collaboratori della prima squadra.

La condizione fisica e lo stato di salute dei calciatori continueranno ad essere monitorate giornalmente ed a distanza dallo staff tecnico e da quello medico".