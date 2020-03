Arriva il primo positivo al Coranovirus nella Liga. E' Ezequiel Garay, difensore argentino del Valencia. Lo ha dichiarato il giocatore attraverso il proprio account Instagram: "Il 2020 è iniziato male per me. Sono positivo al Coronavirus, mi sento bene, seguirò le regole imposte delle autorità sanitarie e rimarrò isolato, in quarantena".