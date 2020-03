Catania, situazione societaria in continua evoluzione. Le ultime

L'attenzione dell'opinione pubblica è tutta incentrata sulla gravissima emergenza sanitaria del coronavirus che, da quasi una settimana, costringe gli italiani a stare a casa per evitare il propagarsi del virus. Per gli appassionati di calcio c'è poco da leggere considerato lo stop alle attività agonistiche. Non mancano però gli spunti di riflessione per le vicende che ruotano attorno al mondo del pallone: in questo il Catania, da qualche mese, è un autentico maestro.

Ieri pomeriggio, su Catanista, è apparsa la notizia del cambiamento in atto al Consiglio di Amministrazione del Catania. Davide Franco, rumors rilanciato da Unica Sport nei giorni scorsi, ha rassegnato le dimissioni circa una settimana fa e il suo addio è stato ratificato nella seduta tenutasi il 12 marzo.

Non ci vuole molto a comprendere che le dimissioni di Franco e del consigliere Caruso sono da considerare anche (o forse solo) alla luce dell'inchiesta della Procura della Repubblica che vede i due, oltre a Pulvirenti, indagati per la presunta bancarotta di Meridi, società che gestisce i supermercati Forté. E non ci vuole molto anche a capire che, una volta dimessosi il presidente, decade automaticamente tutto il Consiglio di Amministrazione.

DI NATALE A RISCHIO - Quale migliore occasione, dunque, per effettuare un rimpasto all'interno della società rossazzurra? Il patron Nino Pulvirenti, a quanto risulta ad Iam Calcio Catania, nutre più che un dubbio sulla prosecuzione di Giuseppe Di Natale come amministratore delegato del club. L'operato dell'ingegnere palermitano, però, dal 3 febbraio ad oggi, è stato più che positivo: ha ricompattato l'ambiente, riportato i tifosi allo stadio, trasmesso fiducia a Lucarelli e squadra e si è rimboccato le maniche anche per cercare i fondi per concludere la stagione ed evitare punti di penalizzazione. Evidentemente c'è anche dell'altro che sfugge non solo a chi scrive, ma anche a tanti addetti ai lavori e non solo. C'è da annotare, comunque, i numerosi attestati di stima ricevuti da Di Natale in queste ultime ore da chi respira quotidianamente l'aria di Torre del Grifo.

La scadenza del 16 marzo, rinviato di un mese per via dell'emergenza coronavirus, ha permesso ai rossazzurri di respirare, ma con un Cda in carica solo per l'amministrazione ordinaria e non per quella straordinaria come sarebbe logico, visto il periodo, non fa dormire sogni tranquilli agli appassionati rossazzurri.

FUTURO - Cosa succederà quindi? Giuseppe Di Natale è destinato ad essere destituito dalla carica di amministratore delegato? Ad oggi pare che l'eventualità sia più che probabile, ma non sono esclusi colpi di scena come quello, clamoroso, di un addio anticipato di Cristiano Lucarelli, autentico mattatore della riscossa rossazzurra. Quasi certo l'ingresso del commercialista Gianluca Astorina all'interno del nuovo CdA, mentre per Ignazio Scuderi bisognerà aspettare cosa farà l'avvocato Giuseppe Gitto, che, tra le altre cose, è impegnato nella cura dei rapporti legali con i rappresentanti della cordata Pagliara-Pellegrino per l'acquisizione del club.

Con il campionato fermo, i tifosi del Catania non si annoiano di certo. Quello che è sicuro, però, è che di questo caos societario, alla luce degli ultimi risultati sportivi, se ne poteva fare a meno.