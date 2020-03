Catania, Pinto: "Extra campo? Vincendo i play off..."

Giovanni Pinto, terzino sinistro del Catania, è intervenuto ai microfoni di Pianeta Catania; ecco quanto dichiarato: "Secondo me la decisione di non giocare è stata un po' tardiva. Anche a Bisceglie non sapevamo bene se giocare o meno. Adesso si sono accorti tutti della gravità della situazione. Per noi calciatori è molto più pericoloso. Questa sosta non ci aiuta tantissimo perchè venivamo da un filotto positivo. Dopo la sconfitta col Monopoli abbiamo capito di con avere nulla da perdere e sono emersi i nostri valori. E’ un peccato questo stop, ma ci permette di recuperare gli infortunati di lungo corso. Vicende extra campo? Dobbiamo estraniarci dal contesto societario. Fino ad ora ci hanno sempre retribuito puntualmente, non possiamo lamentarci. Se dovessimo vincere i play off gli scenari potrebbero cambiare".