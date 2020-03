Coronavirus. Le prescrizioni dell'Asia sul conferimento dei rifiuti

L’Asia, recependo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità, invita i cittadini di Benevento ad osservare le seguenti modalità di conferimento dei rifiuti domestici durante l’emergenza sanitaria del Covid-19.

Se si è positivi al virus o anche in quarantena obbligatoria:

Non differenziare più i rifiuti della propria casa; utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti e uno dentro l’altro all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta differenziata; tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) andranno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata; buttare i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata. Per chiudere i sacchetti vanno indossati dei guanti monouso che poi andranno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Gli animali da compagnia non dovranno accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Se non si è positivi al Covid-19 e non si è in quarantena:

la raccolta deve essere fatta come sinora, ma se si è raffreddati i fazzoletti andranno buttati nella raccolta indifferenziata, così come mascherine e guanti usati. Anche in questo caso è consigliato utilizzare due o tre sacchetti resistenti sistemati uno dentro l’altro.

Infine, un ultimo accorgimento per chi espone i propri contenitori all’esterno per la raccolta ‘porta a porta’: nonostante gli operatori Asia utilizzino guanti, l’Azienda raccomanda, per una maggiore tranquillità degli utenti, di disinfettarli internamente ed esternamente con un po’ d’acqua e candeggina o con dell’alcol e solo successivamente, utilizzando sempre dei guanti, di riporli in casa.