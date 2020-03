Rotonda, il Di Sanzo nuovo di zecca aspetta solo la riapertura

Io resto a casa, oppure io torno a casa. A Rotonda stanno pensando a un nuovo hashtag dopo le foto circolate sui social del nuovo Gianni Di Sanzo, quasi pronto alla riapertura al pubblico a circa due anni dall'ultima gara disputata (29 aprile 2018 Rotonda -Latronico 6-0). Totalmente stravolto nella sua essenza, un vero gioiello da ultima generazione, il nuovo Di Sanzo farà brillare gli occhi ai tifosi "rutunnari" e non solo, che non vedono l'ora di varcare l'ingresso e vivere una nuova era calcistica. Senza giri di parole,il presidente onorario dei Lupi del Pollino, Franco Bruno, commentando l'ultimazione dell'opera tanto invocata quanto attesa, ha parlato della fine di un incubo. "In questo momento di “ritiro” forzato per la sospensione del campionato, vedere che il “nuovo” Gianni Di Sanzo abbia preso forma da' sicuramente gioia e felicità ai rotondesi che potranno, come una volta, di domenica, dopo aver consumato il nostro piatto tipico, andare al campo e fare la parte del dodicesimo uomo, così come hanno sempre fatto. È da anni che aspettiamo questo momento, avendo disputato come dei nomadi diversi campionati di Serie D, vedi i campi di Sapri, Castrovillari e Castelluccio. I tempi per la cerimonia di inaugurazione non sono più così lontani ma è ancora presto per fare una previsione: "Il rettangolo di gioco è terminato, manca la tribuna dei locali ed in più un terzo spogliatoio, visto che l’Amministrazione Comunale, a mio avviso, ha ben deciso di crearlo a beneficio degli atleti portatori di handicap, nonché i servizi igienici degli stessi nella tribuna spettatori. Per quanto riguarda l’inaugurazione - prosegue patron Bruno - sarà l’Amministrazione Comunale che giustamente deciderà il giorno, ma per l’utilizzo dell’impianto ritengo sarà già pronto per l’inizio del ritiro". Anche a Rotonda c'è una partita da vincere, quella contro il Coronavirus. "Da cittadino, mi auguro che la situazione non peggiori e che a Rotonda non ci sia nessun caso, la gente anche qui sta dimostrando senso civico e responsabilità, ognuno sta facendo la sua parte. Da imprenditore sono molto preoccupato: le attività turistiche qui a Rotonda sono già chiuse da una settimana e sono già a casa circa 15 dipendenti, mentre ho la responsabilità di altre 300 famiglie di dipendenti che lavorano al Nord in Lombardia e Piemonte e l’augurio è che finisca tutto e che loro possano continuare a lavorare e a garantire il sostegno economico alle famiglia , per adesso stiamo tenendo duro". Scettico invece sulla prosecuzione dei campionati: "Non credo che riprenderanno, anche se questo è l'augurio ci facciamo tutti. Qualora non si dovesse riprendere a giocare, ritengo che al Rotonda e al Lavello, essendo prime in classifica entrambe ed a 5 punti dalla seconda, bisogna dare merito ed onore e che siano promosse entrambe".

Nicola Signoretti