Prandelli:'Il Coronavirus ci cambierà.Il Calcio ne uscirà trasformato'

L'ex CT della Nazionale Italiana, Cesare Prandelli, è stato intervistato ai microfoni de La Nazione, in merito all'emergenza scatenata dal Coronavirus.

"Come ripartiremo tutti noi e come ripartiranno le nostre vite, dopo tutto questo? Il Calcio ne uscirà trasformato, esattamente come noi, è inevitabile", esordisce il tecnico. Un pensiero poi su Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina: "Deve concentrarsi sul suo ruolo, deve dare il massimo in quella che sente coma la sua posizione tattica naturale. Se riuscirà a fare questo, diventerà il giocatore più forte d'Europa".