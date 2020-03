Coronavirus, Rugani: "Non vedo l'ora di riabbracciare tutti"

Daniele Rugani, difensore centrale della Juventus, ha parlato così della sua quarantena, legata al pericolo di contagio da Coronavirus, attraverso i canali social del club bianconero: "La prima cosa che farò sarà abbracciare le persone a me care".

"Ora sono in hotel da solo. La quarantena è noiosa, pesante... A maggior ragione se si è da soli. Non vedo l'ora di riabbracciare le persone alle quali voglio bene e che mi mancano molto. Io mi ritengo fortunato, sto bene, non ho avuto sintomi", prosegue il difensore.

"E' stata una botta ma supereremo anche questa e ne usciremo tutti più forti", conclude Rugani.

Per Rugani (classe '94, 25 anni), in questa stagione, con la maglia della Juve 7 presenze (appena 630 minuti giocati). Da quando è alla Juventus ha disputato 94 partite, segnando 7 gol e realizzando 1 assist.