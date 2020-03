José Gaya, terzino del Valencia: "Sono positivo al COVID-19"

Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, José Luis Gaya, terzino sinistro del Valencia, ha comunicato di essere risultato positivo al COVID-19 (Coronavirus).

Questo il messaggio del difensore di nazionalità spagnola, nato a Pedreguer, classe '95 (24 anni): "Sono isolato in casa e totalmente asintomatico. Ringrazio tutti i membri del servizio sanitario spagnolo e le forze di sicurezza, nonché tutte le persone che ci permettono, in questo momento, che non ci manchi nulla. Sono i veri eroi di questa pandemia". Questo, in sintesi, il messaggio di Gaya.

In questa stagione, vestendo la maglia del Valencia, Gaya ha collezionato 28 presenze, firmando un assist. Da quando veste la maglia del club spagnolo, il terzino ha collezionato 223 presenze, 5 gol e 22 assist.