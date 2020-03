Forza e Coraggio: "Non spegnere la passione, partecipa al tiki-taka"

Il coronavirus ha "congelato" il calcio a tutti i livelli: in special modo i calciatori dilettanti sono quelli che stanno patendo maggiormente la "mancanza" del campo.

I ragazzi della Forza e Coraggio, compagine beneventana che milita nel girone C di Promozione, hanno pensato di organizzare un "tiki taka" virtuale nel quale vorrebbero coinvolgere quante più società possibile, in una sorta di "giro palla" che veda protagonista tutta la provincia sannita e, perché no, l'intera Campania.