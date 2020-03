Come ripartirà il calcio in Italia? Le ipotesi dopo il lockdown

Al momento non ci sono decisioni in merito alla ripresa della Serie A. Tutti sono in attesa per capire il corso della pandemia e quindi quando sarà possibile, eventualmente, riprendere l'attività sportiva, considerando anche che anche gli allenamenti delle squadre sono sospesi. Proviamo comunque a capire come potrebbe essere modulato il calendario se sarà possibile riprendere il campionato per questa stagione. Partiamo chiaramente dal presupposto che probabilmente la data del 3 aprile non sarà quella della fine delle restrizioni, in quanto appare troppo vicina rispetto alla situazione attuale in Italia, consideriamo quindi altri 15 giorni di stop. Considerando anche un tempo congruo per le squadre per riprendere gli allenamenti, abbiamo fissato la data di ripartenza al 3 maggio, formulando due diverse ipotesi che hanno un denominatore comune necessario: il rinvio degli europei di calcio al 2021.

1^ IPOTESI

La prima prevede che si giochi in contemporanea la Serie A, la Coppa Italia e le competizioni internazionali. Considerando che bisognerà ripartire dai recuperi della 25ma giornata, si potrebbe concludere il massimo campionato italiano il 12 luglio con due turni infrasettimanali e gli altri mercoledì dedicati a Champions, Europa League e Coppa Italia. Ovviamente in questo caso servirebbe una decisione a livello di massimi organi del calcio per consentire lo sforamento della data cardine del 30 giugno che è anche quella di scadenza di diversi contratti dei calciatori con le varie squadre.

03.05 dom GIORNATA 25

06.05 mer CL - EL OTTAVI RITORNO

10.05 dom GIORNATA 27

13.05 mer COPPA ITALIA SEMIFINALI RITORNO

17.05 dom GIORNATA 28

20.05 mer CL - EL QUARTI ANDATA

24.05 dom GIORNATA 29

27.05 mer CL - EL QUARTI RITORNO

31.05 dom GIORNATA 30

03.06 mer COPPA ITALIA FINALE

07.06 dom GIORNATA 31

10.06 mer CL - EL SEMIFINALI ANDATA

14.06 dom GIORNATA 32

17.06 mer GIORNATA 33

21.06 dom GIORNATA 34

24.06 mer CL - EL SEMIFINALI RITORNO

28.06 dom GIORNATA 35

01.07 mer GIORNATA 36

05.07 dom GIORNATA 37

08.07 mer

12.07 dom GIORNATA 38

15.07 mer CL - EL FINALE

2^ IPOTESI

La seconda ipotesi, invece, è pensata per consentire alla Serie A di concludere il campionato entro il 30 giugno. Si prevedono quindi quattro turni infrasettimanali e la Coppa Italia. Le competizioni internazionali, in questo caso, si dovrebbero giocare a Luglio.

03.05 dom GIORNATA 25

06.05 mer GIORNATA 27

10.05 dom GIORNATA 28

13.05 mer COPPA ITALIA SEMIFINALI RITORNO

17.05 dom GIORNATA 29

20.05 mer GIORNATA 30

24.05 dom GIORNATA 31

27.05 mer GIORNATA 32

31.05 dom GIORNATA 33

03.06 mer COPPA ITALIA FINALE

07.06 dom GIORNATA 34

10.06 mer GIORNATA 35

14.06 dom GIORNATA 36

17.06 mer

21.06 dom GIORNATA 37

24.06 mer

28.06 dom GIORNATA 38

————————————————————

01.07 mer CL - EL OTTAVI RITORNO

05.07 dom CL - EL QUARTI ANDATA

08.07 mer CL - EL QUARTI RITORNO

12.07 dom CL - EL SEMIFINALI ANDATA

19.07 dom CL - EL SEMIFINALI RITORNO

26.07 dom CL - EL FINALE