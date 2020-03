Verbania, mister Porcu positivo al COVID-19

Nel corso del pomeriggio si era diffusa la notizia che un tesserato del Verbania fosse risultato positivo al tampone relativo al COVID-19, il coronavirus diventato tristemente famoso nel corso delle ultime settimane, senza tuttavia che fosse meglio specificato chi fosse effettivamente la persona coinvolta, con la società che ha escluso categoricamente si potesse trattare di un giocatore.

In serata è stato poi un Comunicato Ufficiale della stesso società biancocerchiata a chiarire che il tesserato in questione fosse proprio il neo allenatore Luca Porcu che, per un pesante malessere patito nel corso della scorsa settimana, è stato ricoverato in ospedale dove gli è stata riscontrata la positività al COVID-19. Febbre alta e difficoltà respiratorie i sintomi che hanno messo k.o. il tecnico il cui decorso è però già in fase discendente: "Ora sto meglio, il peggio è passato" sono le prime rassicuranti parole affidate da Porcu all'organo di comunicazione interna.

Come da prassi è stato avviato il protocollo di controllo per tutti lo staff tecnico della squadra lacuale e per l'intera rosa che ha ritenuto corretto entrare in isolamento volontario costantemente monitorati dal medico sociale, Dott. Gianni Ferrara: "I tesserati che possono essere stati a contatto con mister Porcu sono stati avvisati. E' l'Ufficio di Igiene Pubblica a monitorare il loro stato di salute e ad aver avviato la procedura di isolamento, oltre ad averli informati circa i comportamenti da seguire".

Al momento non ci sarebbe nessun altro tesserato che presenti una sintomatologia riconducibile ad un teorico contagio da coronavirus anche se i giocatori rimarranno sotto osservazione fino a quando verrà definitivamente scongiurata ogni possibilità.

